Чиновник уволен из департамента, а его действия квалифицированы как служебная халатность, что привело к тяжелым последствиям для государственных интересов.

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование директора Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной государственной администрации.

Как сообщили в ДБР, он организовал закупку некачественной одежды для военнослужащих. Обвинительный акт уже передан в суд.

По данным следствия, Херсонская ОГА объявила тендер на поставку военной одежды.

Закупленная одежда была дешевой и не соответствовала стандартам Минобороны Украины. Сертификатов качества продукции не было, а внешний вид товара лишь создавал впечатление соответствия военным стандартам. В результате государству нанесен ущерб на сумму более 21 миллиона гривен.

Чиновник уволен из департамента, а его действия квалифицированы как служебная халатность, что привело к тяжелым последствиям для государственных интересов (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос обеспечения компенсации нанесенного ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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