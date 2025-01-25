Для такого розрахунку є офіційний калькулятор в особистому кабінеті на сайті ПФУ (Пенсійного фонду України).

Українці мають можливість ще до виходу на пенсію дізнатися орієнтовний розмір своїх майбутніх виплат.

Для цього Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує зручний онлайн-калькулятор у персональному кабінеті на своєму офіційному сайті.

Авторизація на порталі ПФУ

Для доступу до сервісу потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду — portal.pfu.gov.ua. Це можна зробити двома способами: За допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), який можна отримати у вашому банку.

(кваліфікованого електронного підпису), який можна отримати у вашому банку. Через BankID — простіший спосіб, для якого необхідно виконати такі дії: На головній сторінці сайту натиснути кнопку "Вхід" та вибрати варіант авторизації через ID.GOV.UA. Обрати пункт "Фізична особа" та натиснути кнопку "Увійти" . У списку банків обрати свій та виконати інструкції системи. Перевірити особисті дані та підтвердити згоду на їх використання.

— простіший спосіб, для якого необхідно виконати такі дії: Перевірка анкетних даних

Після входу в особистий кабінет ви побачите свої персональні дані: ПІБ, дату народження, податковий номер, стаж роботи, а також дату останнього внеску. У бічному меню оберіть розділ "Пенсійний калькулятор". Розрахунок пенсії

Калькулятор дозволяє ознайомитися з орієнтовним розміром вашої майбутньої пенсії та розрахувати, чи достатньо стажу для виходу на пенсію в 60 років. Ви також можете обрати: Розрахунок пенсії на основі вже набутих стажу та доходу (актуально для тих, кому майже 60 років і хто не планує більше працювати).

Розрахунок з урахуванням майбутнього стажу, якщо ви продовжите працювати та отримувати поточну зарплату. Цей варіант доступний у меню "Алгоритм розрахунку".

Якщо результат вас не задовольняє, є кілька способів покращити ситуацію:

Легалізуйте дохід. Якщо частину зарплати ви отримуєте «в конверті», домовтеся з роботодавцем про офіційне оформлення повної суми.

Якщо частину зарплати ви отримуєте «в конверті», домовтеся з роботодавцем про офіційне оформлення повної суми. Офіційне працевлаштування. Якщо ви працюєте неофіційно, оформіть зайнятість, щоб ваш стаж враховувався.

Якщо ви працюєте неофіційно, оформіть зайнятість, щоб ваш стаж враховувався. Докупіть стаж. Якщо до пенсії залишилося мало часу, а стажу недостатньо, його можна придбати.

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