Українці мають можливість ще до виходу на пенсію дізнатися орієнтовний розмір своїх майбутніх виплат.
Для цього Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує зручний онлайн-калькулятор у персональному кабінеті на своєму офіційному сайті.
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Авторизація на порталі ПФУ
Для доступу до сервісу потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду — portal.pfu.gov.ua. Це можна зробити двома способами:
- За допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), який можна отримати у вашому банку.
- Через BankID — простіший спосіб, для якого необхідно виконати такі дії:
- На головній сторінці сайту натиснути кнопку "Вхід" та вибрати варіант авторизації через ID.GOV.UA.
- Обрати пункт "Фізична особа" та натиснути кнопку "Увійти".
- У списку банків обрати свій та виконати інструкції системи.
- Перевірити особисті дані та підтвердити згоду на їх використання.
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Перевірка анкетних даних
Після входу в особистий кабінет ви побачите свої персональні дані: ПІБ, дату народження, податковий номер, стаж роботи, а також дату останнього внеску. У бічному меню оберіть розділ "Пенсійний калькулятор".
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Розрахунок пенсії
Калькулятор дозволяє ознайомитися з орієнтовним розміром вашої майбутньої пенсії та розрахувати, чи достатньо стажу для виходу на пенсію в 60 років. Ви також можете обрати:
- Розрахунок пенсії на основі вже набутих стажу та доходу (актуально для тих, кому майже 60 років і хто не планує більше працювати).
- Розрахунок з урахуванням майбутнього стажу, якщо ви продовжите працювати та отримувати поточну зарплату. Цей варіант доступний у меню "Алгоритм розрахунку".
Якщо результат вас не задовольняє, є кілька способів покращити ситуацію:
- Легалізуйте дохід. Якщо частину зарплати ви отримуєте «в конверті», домовтеся з роботодавцем про офіційне оформлення повної суми.
- Офіційне працевлаштування. Якщо ви працюєте неофіційно, оформіть зайнятість, щоб ваш стаж враховувався.
- Докупіть стаж. Якщо до пенсії залишилося мало часу, а стажу недостатньо, його можна придбати.
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