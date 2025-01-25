У украинцев есть возможность еще до выхода на пенсию узнать ориентировочный размер своих будущих выплат.
Для этого Пенсионный фонд Украины предлагает удобный онлайн-калькулятор в персональном кабинете на своем официальном сайте.
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Авторизация на портале ПФУ
Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда — portal.pfu.gov.ua . Это можно сделать двумя способами:
- С помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), которую можно получить в вашем банке.
- Через BankID — более простой способ, для которого необходимо выполнить следующие действия:
- На главной странице сайта нажать кнопку Вход и выбрать вариант авторизации через ID.GOV.UA.
- Выберите пункт "Физическое лицо" и нажмите кнопку "Войти" .
- В списке банков выбрать свой и следовать инструкциям системы.
- Проверьте личные данные и подтвердите согласие на их использование.
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Проверка анкетных данных
После входа в личный кабинет вы увидите свои персональные данные: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж работы, а также дату последнего взноса. В боковом меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор" .
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Расчет пенсии
Калькулятор позволяет ознакомиться с ориентировочным размером вашей будущей пенсии и рассчитать достаточно ли стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Вы также можете выбрать:
- Расчет пенсии на основе уже приобретенного стажа и дохода (актуально для тех, кому почти 60 лет и кто не планирует больше работать).
- Расчет с учетом будущего стажа, если вы продолжите работу и получать текущую зарплату. Этот вариант доступен в меню "Алгоритм расчета" .
Если результат вас не удовлетворяет, есть несколько способов улучшить ситуацию:
- Легализуйте доход. Если часть зарплаты вы получаете в конверте, договоритесь с работодателем об официальном оформлении полной суммы.
- Официальное трудоустройство. Если вы работаете неофициально, оформите занятость, чтобы ваш стаж учитывался.
- Купите стаж. Если до пенсии осталось мало времени, а стажа недостаточно, его можно приобрести.
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