У украинцев есть возможность еще до выхода на пенсию узнать ориентировочный размер своих будущих выплат.

Для этого Пенсионный фонд Украины предлагает удобный онлайн-калькулятор в персональном кабинете на своем официальном сайте.

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  1. Авторизация на портале ПФУ
    Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда — portal.pfu.gov.ua . Это можно сделать двумя способами:

    • С помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), которую можно получить в вашем банке.
    • Через BankID — более простой способ, для которого необходимо выполнить следующие действия:
      • На главной странице сайта нажать кнопку Вход и выбрать вариант авторизации через ID.GOV.UA.
      • Выберите пункт "Физическое лицо" и нажмите кнопку "Войти" .
      • В списке банков выбрать свой и следовать инструкциям системы.
      • Проверьте личные данные и подтвердите согласие на их использование.

  2. Проверка анкетных данных
    После входа в личный кабинет вы увидите свои персональные данные: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж работы, а также дату последнего взноса. В боковом меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор" .

  3. Расчет пенсии
    Калькулятор позволяет ознакомиться с ориентировочным размером вашей будущей пенсии и рассчитать достаточно ли стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Вы также можете выбрать:

    • Расчет пенсии на основе уже приобретенного стажа и дохода (актуально для тех, кому почти 60 лет и кто не планирует больше работать).
    • Расчет с учетом будущего стажа, если вы продолжите работу и получать текущую зарплату. Этот вариант доступен в меню "Алгоритм расчета" .

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Если результат вас не удовлетворяет, есть несколько способов улучшить ситуацию:

  • Легализуйте доход. Если часть зарплаты вы получаете в конверте, договоритесь с работодателем об официальном оформлении полной суммы.
  • Официальное трудоустройство. Если вы работаете неофициально, оформите занятость, чтобы ваш стаж учитывался.
  • Купите стаж. Если до пенсии осталось мало времени, а стажа недостаточно, его можно приобрести.

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