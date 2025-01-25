Для такого расчета есть официальный калькулятор в личном кабинете на сайте ПФУ (Пенсионный фонд Украины).

У украинцев есть возможность еще до выхода на пенсию узнать ориентировочный размер своих будущих выплат.

Для этого Пенсионный фонд Украины предлагает удобный онлайн-калькулятор в персональном кабинете на своем официальном сайте.

Авторизация на портале ПФУ

Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда — portal.pfu.gov.ua . Это можно сделать двумя способами: С помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), которую можно получить в вашем банке.

(квалифицированной электронной подписи), которую можно получить в вашем банке. Через BankID — более простой способ, для которого необходимо выполнить следующие действия: На главной странице сайта нажать кнопку Вход и выбрать вариант авторизации через ID.GOV.UA. Выберите пункт "Физическое лицо" и нажмите кнопку "Войти" . В списке банков выбрать свой и следовать инструкциям системы. Проверьте личные данные и подтвердите согласие на их использование.

— более простой способ, для которого необходимо выполнить следующие действия: Проверка анкетных данных

После входа в личный кабинет вы увидите свои персональные данные: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж работы, а также дату последнего взноса. В боковом меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор" . Расчет пенсии

Калькулятор позволяет ознакомиться с ориентировочным размером вашей будущей пенсии и рассчитать достаточно ли стажа для выхода на пенсию в 60 лет. Вы также можете выбрать: Расчет пенсии на основе уже приобретенного стажа и дохода (актуально для тех, кому почти 60 лет и кто не планирует больше работать).

Расчет с учетом будущего стажа, если вы продолжите работу и получать текущую зарплату. Этот вариант доступен в меню "Алгоритм расчета" .

Если результат вас не удовлетворяет, есть несколько способов улучшить ситуацию:

Легализуйте доход. Если часть зарплаты вы получаете в конверте, договоритесь с работодателем об официальном оформлении полной суммы.

Если часть зарплаты вы получаете в конверте, договоритесь с работодателем об официальном оформлении полной суммы. Официальное трудоустройство. Если вы работаете неофициально, оформите занятость, чтобы ваш стаж учитывался.

Если вы работаете неофициально, оформите занятость, чтобы ваш стаж учитывался. Купите стаж. Если до пенсии осталось мало времени, а стажа недостаточно, его можно приобрести.

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