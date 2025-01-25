Крім штрафів, податкова нараховує пеню за кожен день прострочення - вона обчислюється за ставкою 120% від облікової ставки НБУ.

Несвоєчасна сплата податків — поширена ситуація, причинами часто стають брак фінансів, плутанина в датах або звичайна неуважність.

Проте наслідки такої ситуації можуть бути серйозними та вдарити по фінансах.

1. Штрафи за прострочення

Податкова служба нараховує штрафи за невчасну сплату податків. Їхній розмір залежить від терміну прострочення:

до 30 днів — 5% від суми боргу;

— 5% від суми боргу; понад 30 днів — 10% від суми боргу.

2. Пеня за прострочення

Крім штрафів, за кожен день прострочення нараховується пеня. Вона розраховується за ставкою 120% від облікової ставки НБУ (діючої на момент прострочення), поділеної на кількість днів у році.

Наприклад, якщо облікова ставка НБУ дорівнює 15%, то пеня за кожен день прострочення складатиме 0,049% від суми боргу. Хоча це здається незначним, за тривалого прострочення пеня може суттєво збільшити загальний борг.

3. Судові дії та блокування рахунків

Якщо борг залишається непогашеним, податкова служба може звернутися до суду. На підставі судового рішення можуть бути заблоковані банківські рахунки боржника. Для підприємців та компаній це загрожує зупинкою фінансової діяльності.

4. Арешт майна

У разі тривалого боргу податкова має право накласти арешт на майно. Це обмежує можливість його продажу, дарування чи іншої передачі без дозволу податкової. У крайніх випадках майно може бути реалізовано через аукціон для погашення боргу.

5. Адміністративна та кримінальна відповідальність

Адміністративна : штрафи для посадових осіб, які допустили прострочення, складають від 85 до 170 гривень. При повторному порушенні штраф зростає до 255–425 гривень.

: штрафи для посадових осіб, які допустили прострочення, складають від 85 до 170 гривень. При повторному порушенні штраф зростає до 255–425 гривень. Кримінальна: якщо борг перевищує 3 765 000 гривень (станом на 2025 рік), може бути відкрито кримінальну справу. Наслідками стануть значні штрафи, обмеження волі або навіть ув’язнення.

Щоб уникнути штрафів, пені та інших наслідків, важливо дотримуватися строків сплати податків. За необхідності можна звернутися до податкової служби для отримання консультації або уточнення інформації щодо вашого боргу. У разі фінансових труднощів розгляньте можливість реструктуризації боргу чи інших законних варіантів вирішення ситуації.

Джерело: 24Канал.

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