Кроме штрафов, налоговая начисляет пеню за каждый день просрочки – она исчисляется по ставке 120% от учетной ставки НБУ.

Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, причинами часто становятся нехватка финансов, неразбериха в датах или обычная невнимательность.

Однако последствия такой ситуации могут оказаться серьезными и ударить по финансам.

1. Штрафы за просрочку

Налоговая служба начисляет штрафы за несвоевременную уплату налогов. Их размер зависит от срока просрочки:

до 30 дней - 5% от суммы долга;

- 5% от суммы долга; более 30 дней – 10% от суммы долга.

2. Пеня за просрочку

Кроме штрафов за каждый день просрочки начисляется пеня. Она рассчитывается по ставке 120% от учетной ставки НБУ (действующей на момент просрочки), разделенной на количество дней в году.

К примеру, если учетная ставка НБУ равна 15%, то пеня за каждый день просрочки будет составлять 0,049% от суммы долга. Хотя это кажется незначительным, при длительной просрочке пеня может существенно увеличить общий долг.

3. Судебные действия и блокирование счетов

Если долг остается непогашенным, налоговая служба может обратиться в суд. На основании судебного решения могут быть заблокированы банковские счета должника. Для предпринимателей и компаний это чревато остановкой финансовой деятельности.

4. Арест имущества

В случае долгого долга налоговая имеет право наложить арест на имущество. Это ограничивает возможность продажи, дарения или иной передачи без разрешения налоговой. В крайних вариантах имущество может быть реализовано через аукцион для погашения долга.

5. Административная и уголовная ответственность

Административная : штрафы для должностных лиц, допустивших просрочку, составляют от 85 до 170 гривен. При повторном нарушении штраф растет до 255-425 гривен.

: штрафы для должностных лиц, допустивших просрочку, составляют от 85 до 170 гривен. При повторном нарушении штраф растет до 255-425 гривен. Уголовное : если долг превышает 3 765 000 гривен (по состоянию на 2025 год), может быть возбуждено уголовное дело.

Чтобы избежать штрафов, пени и других последствий, важно соблюдать сроки уплаты налогов. При необходимости можно обратиться в налоговую службу для получения консультации или уточнения информации о вашем долге. В случае финансовых затруднений рассмотрите возможность реструктуризации долга или других законных вариантов разрешения ситуации.

Источник: 24Канал.

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