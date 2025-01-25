Несвоевременная уплата налогов — распространенная ситуация, причинами часто становятся нехватка финансов, неразбериха в датах или обычная невнимательность.
Однако последствия такой ситуации могут оказаться серьезными и ударить по финансам.
1. Штрафы за просрочку
Налоговая служба начисляет штрафы за несвоевременную уплату налогов. Их размер зависит от срока просрочки:
- до 30 дней - 5% от суммы долга;
- более 30 дней – 10% от суммы долга.
2. Пеня за просрочку
Кроме штрафов за каждый день просрочки начисляется пеня. Она рассчитывается по ставке 120% от учетной ставки НБУ (действующей на момент просрочки), разделенной на количество дней в году.
К примеру, если учетная ставка НБУ равна 15%, то пеня за каждый день просрочки будет составлять 0,049% от суммы долга. Хотя это кажется незначительным, при длительной просрочке пеня может существенно увеличить общий долг.
3. Судебные действия и блокирование счетов
Если долг остается непогашенным, налоговая служба может обратиться в суд. На основании судебного решения могут быть заблокированы банковские счета должника. Для предпринимателей и компаний это чревато остановкой финансовой деятельности.
4. Арест имущества
В случае долгого долга налоговая имеет право наложить арест на имущество. Это ограничивает возможность продажи, дарения или иной передачи без разрешения налоговой. В крайних вариантах имущество может быть реализовано через аукцион для погашения долга.
5. Административная и уголовная ответственность
- Административная : штрафы для должностных лиц, допустивших просрочку, составляют от 85 до 170 гривен. При повторном нарушении штраф растет до 255-425 гривен.
- Уголовное : если долг превышает 3 765 000 гривен (по состоянию на 2025 год), может быть возбуждено уголовное дело.
Чтобы избежать штрафов, пени и других последствий, важно соблюдать сроки уплаты налогов. При необходимости можно обратиться в налоговую службу для получения консультации или уточнения информации о вашем долге. В случае финансовых затруднений рассмотрите возможность реструктуризации долга или других законных вариантов разрешения ситуации.
Источник: 24Канал.
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