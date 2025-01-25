У "ПриватБанку" раніше пояснювали, що мають право блокувати рахунки клієнтів на основі внутрішніх процедур і вимог міжнародних платіжних систем.

Державна фінансова установа "ПриватБанк" продовжує здійснювати блокування рахунків і припиняти співпрацю з клієнтами в рамках фінансового моніторингу.

Один із клієнтів "ПриватБанку" поділився своїм досвідом на порталі "Мінфін", де користувачі залишають відгуки про роботу банків.

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що через підвищену кількість транзакцій на картці банк припинив співпрацю з ним без попередження чи запиту про підтвердження джерел доходу. На його рахунок були зараховані заробітна плата та кілька інших переказів.

"Мені зараховували зарплату і хлопці скидали мені на ремонт автомобілів, вони одного дня заблокували мені карти і розірвали стосунки без жодних попереджень. Хотів би й надалі користуватися. І можу дати відповіді на будь-який переказ коштів та надходжень", — розповів клієнт "ПриватБанку".

У "ПриватБанку" раніше пояснювали, що мають право блокувати рахунки клієнтів на основі внутрішніх процедур і вимог міжнародних платіжних систем.

Основні критерії, які можуть стати підставою для перевірки або блокування рахунку:

регулярні перекази за кордон або надходження коштів із-за кордону;

транзакції, пов’язані з азартними іграми чи лотереями;

зв’язки клієнта з РФ або Білоруссю;

реєстрація за адресою масової реєстрації чи вигаданою адресою;

витрати, що перевищують розмір надходжень на рахунок;

зарахування коштів від віртуальних активів (криптовалют) на суму понад 30 тис. гривень;

регулярне отримання переказів із подальшим оперативним зняттям готівки;

транзакції, що перевищують встановлений особистий ліміт.

Банк закликає клієнтів дотримуватись прозорих фінансових операцій і бути готовими до можливих перевірок джерел доходу.

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