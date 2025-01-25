В "ПриватБанке" ранее объясняли, что имеют право блокировать счета клиентов на основе внутренних процедур и требований международных платежных систем.

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета и прекращать сотрудничество с клиентами в рамках финансового мониторинга.

Один из клиентов ПриватБанка поделился своим опытом на портале Минфин, где пользователи оставляют отзывы о работе банков.

Клиент "ПриватБанка" рассказал, что из-за повышенного количества транзакций на карте банк прекратил сотрудничество с ним без предупреждения или запроса о подтверждении источников дохода. На его счет были зачислены заработная плата и несколько других переводов.

"Мне засчитывали зарплату и ребята сбрасывали мне на ремонт автомобилей, они однажды заблокировали мне карты и разорвали отношения без всяких предупреждений. Хотел бы и дальше пользоваться. И могу дать ответы на любой перевод средств и поступлений", — рассказал клиент "ПриватБанка" ".

В "ПриватБанке" ранее объясняли, что имеют право блокировать счета клиентов на основе внутренних процедур и требований международных платежных систем.

Основные критерии, которые могут стать основанием для проверки или блокировки счета:

регулярные переводы за границу или поступление средств из-за границы;

транзакции, связанные с азартными играми или лотереями;

связи клиента с РФ или Белоруссией;

регистрация по адресу массовой регистрации или вымышленному адресу;

расходы, превышающие размер поступлений на счет;

зачисление средств от виртуальных активов (криптовалют) на сумму более 30 тыс. гривен;

регулярное получение переводов с последующим оперативным снятием наличных денег;

транзакции, превышающие установленный личный предел.

Банк призывает клиентов соблюдать прозрачные финансовые операции и быть готовыми к возможным проверкам источников дохода.

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