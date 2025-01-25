Якщо раніше пільговий тариф скасовували у разі перевищення певного обсягу споживання, то тепер його зафіксують.

В Україні тариф на електроенергію може залишитися незмінним навіть після завершення опалювального сезону.

Водночас із 1 лютого запроваджуються нові правила для тих, хто використовує електроенергію для опалення.

Якщо раніше пільговий тариф скасовували у разі перевищення певного обсягу споживання, то тепер його зафіксують на встановлений ліміт електроенергії. Якщо раніше ним можна було користуватись тільки тим, хто витрачає на місяць до 2000 кВт*год струму, навіть якщо використати 2001 кВт*год, то за весь обсяг довелося б платити за повним тарифом. За новими правилами: пільговий тариф діятиме на 2000 кВт*год струму, навіть якщо використовувати більше.

До прикладу, той побутовий споживач, у кого двозонний лічильник, за умови, що в нього зареєстрована електроопалювальна установка, матиме право на тариф 1,32 грн в період з 23:00 до 7:00 в межах загального (день і ніч) споживання перших 2000 кВт*год на місяць під час опалювального сезону.

Згідно з постановою Кабміну №632, тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за кВт*год діє до 30 квітня 2025 року. Подальші можливі сценарії включають або підвищення тарифу, або продовження дії постанови ще на рік. Як показує практика, рішення щодо зміни тарифу зазвичай ухвалюють у травні, а підвищення вартості електроенергії набирає чинності з червня чи липня.

На даний момент питання підвищення тарифу офіційно не розглядається. У Міністерстві енергетики цю тему коментують обережно. Міністр енергетики Герман Галущенко, виступаючи у Верховній Раді, зазначив, що тариф поки підвищувати не планують.

"За розрахунками, які ми маємо за перші пів року дії нового тарифу, він дозволяє збалансувати фінансовий ринок і уникнути накопичення боргів у цьому сегменті", – наголосив міністр.

Однак, якщо війна завершиться у 2025 році, тариф на електроенергію може бути підвищено за рекомендацією міжнародних партнерів та кредиторів. Водночас після завершення воєнного стану країну очікують парламентські та президентські вибори, що робить підвищення тарифів малоймовірним, оскільки політики зазвичай уникають непопулярних рішень напередодні виборчих кампаній.

Джерело: OBOZ.UA.

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