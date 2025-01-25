Если раньше льготный тариф отменялся в случае превышения определенного объема потребления, то теперь его зафиксируют.

В Украине тариф на электроэнергию может остаться неизменным даже после завершения отопительного сезона.

В то же время, с 1 февраля вводятся новые правила для тех, кто использует электроэнергию для отопления.

Если раньше льготный тариф отменялся в случае превышения определенного объема потребления, то теперь его зафиксируют на установленный лимит электроэнергии. Если раньше им можно было пользоваться только тем, кто тратит в месяц до 2000 кВт*ч, даже если использовать 2001 кВт*ч, то за весь объем пришлось бы платить по полному тарифу. По новым правилам: льготный тариф будет действовать на 2000 кВт*ч тока, даже если использовать больше.

К примеру, тот бытовой потребитель, у кого двухзонный счетчик, при условии, что у него зарегистрирована электроотопительная установка, будет иметь право на тариф 1,32 грн. в период с 23:00 до 7:00 в пределах общего (день и ночь) потребления первых. 2000 кВт*ч в месяц во время отопительного сезона.

Согласно постановлению Кабмина №632, тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт*ч действует до 30 апреля 2025 года. тарифа обычно принимают в мае, а повышение стоимости электроэнергии вступает в силу с июня или июля.

На данный момент вопрос повышения тарифа официально не рассматривается. В Министерстве энергетики эту тему комментируют осторожно.

"По расчетам, которые мы имеем в первые полгода действия нового тарифа, он позволяет сбалансировать финансовый рынок и избежать накопления долгов в этом сегменте", - подчеркнул министр.

Однако если война завершится в 2025 году, тариф на электроэнергию может быть повышен по рекомендации международных партнеров и кредиторов. В то же время после завершения военного положения страну ожидают парламентские и президентские выборы, что делает повышение тарифов маловероятным, поскольку политики обычно избегают непопулярных решений накануне избирательных кампаний.

Источник: OBOZ.UA.

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