На фронті обірвалося життя відомого спортсмена, який боронив Україну.

Захищаючи Україну від ворога, на фронті загинув відомий спортсмен, молодому боцю із Чернівців було лише 27 років.

Захищаючи Україну від загарбників, загинув лейтенант Павло Унгурян, повідомив Спортивний комітет України.

Павло Унгурян – чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовий переможець змагань Чернівецької області та фанат футбольного клубу "Буковина".

"Захищаючи Батьківщину від окупантів, на фронті загинув чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовий переможець чемпіонатів рідної Чернівецької області, відданий фанат "Буковини", лейтенант Павло Унгурян", – йдеться у повідомленні.

Павло загинув 9 січня 2025 року в Харківській області, на Куп'янському напрямку, трагедія сталася внаслідок удару ворожого FPV-дрону.

Захисник служив у військовій частині А7187, у Павла залишилися дружина та восьмимісячна дитина.

Раніше повідомлялося, що на війні обірвалося життя відомого українського танцівника, переможця шоу "Танцюють всі".

Український танцівник, переможець шоу "Танцюють всі 6", хореограф та артист загинув на війні 6 січня.

Про загибель повідомила у Instagram близька подруга Володимира Ракова, танцівниця та хореограф Галина Пеха.

"6 січня під час виконання бойового завдання загинув найближчий друг і колега - Володимир Раков", - повідомила Пеха.

Володимиру було лише 30 років.

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