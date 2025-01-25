На фронте оборвалась жизнь известного спортсмена, который защищал Украину.

Защищая Украину от врага, на фронте погиб известный спортсмен, молодому боцу из Черновцов было всего 27 лет.

Защищая Украину от захватчиков, погиб лейтенант Павел Унгурян, об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

Павел Унгурян - чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель соревнований Черновицкой области и фанат футбольного клуба "Буковина".

"Защищая Родину от оккупантов, на фронте погиб чемпион Украины по панкратиону среди юниоров, многократный победитель чемпионатов родной Черновицкой области, преданный фанат "Буковины", лейтенант Павел Унгурян", – говорится в сообщении.

Павел погиб 9 января 2025 года в Харьковской области, на Купянском направлении, трагедия произошла в результате удара вражеского FPV-дрона.

Защитник служил в воинской части А7187, у Павла остались жена и восьмимесячный ребенок.

Ранее сообщалось, что на войне оборвалась жизнь известного украинского танцовщика, победителя шоу "Танцуют все".

Украинский танцовщик, победитель шоу "Танцуют все 6", хореограф и артист погиб на войне 6 января.

О гибели сообщила в Instagram близкая подруга Владимира Ракова, танцовщица и хореограф Галина Пеха.

«6 января во время выполнения боевого задания погиб ближайший друг и коллега — Владимир Раков», — сообщила Пеха.

Владимиру было всего 30 лет.

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