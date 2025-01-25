За даними оборонного поталу Army Recognition (AR), HX-2 Karma - це нове покоління боєприпасів, які призначені для високої точності та адаптації у складних бойових умовах.

Безпілотник має сучасні функціями, ща включають в себе здатність навігації та завдань місій у тому числі у районах, де є глобальні навігаційні супутникові системи (GNSS) заглушені або недоступні, вирішуючи важливу проблему сучасної війни.

Інтегрований штучний інтелект дає змогу автономно ідентифікувати та вражати цілі з точністю до 50 сантиметрів.

Така можливість мінімізує супутні збитки та посилює ефективність місії.

За словами фахівців сайту ІКК Defense Express (DE), дані про характеристики таких дронів дуже обмежена.

Відомо, що безпілотники мають розвинутий «штучний інтелект» для автономного ураження цілей та ігнорування РЕБ, крім того, у них в вчетверо більша дальність за українські дрони-камікадзе й дешевші за американський Switchblade чи російський «Ланцет».

«Останнє прямо говорить про те, що сам дрон є баражуючим боєприпасом для ураження цілей на дальності у 40-60 км», — йдеться у повідомленні DE.

Джерело: АрміяInform.

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