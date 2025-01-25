По данным оборонного потала Army Recognition (AR), HX-2 Karma – это новое поколение боеприпасов, которые предназначены для высокой точности и адаптации в сложных боевых условиях.

Беспилотник обладает современными функциями, которые включают в себя способность навигации и задач миссий в том числе в районах, где есть глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) заглушенные или недоступные, решая важную проблему современной войны.

Интегрированный искусственный интеллект позволяет автономно идентифицировать и поражать цели с точностью до 50 сантиметров.

Такая возможность минимизирует сопутствующий ущерб и усиливает эффективность миссии.

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По словам специалистов сайта ИКК Defense Express (DE), данные о характеристиках таких дронов очень ограничены.

Известно, что беспилотники имеют развитый «искусственный интеллект» для автономного поражения целей и игнорирования РЭБ, кроме того, у них в четыре раза большая дальность, чем украинские дроны-камикадзе и дешевле американского Switchblade или российского «Ланцета».

«Последнее прямо говорит о том, что сам дрон является боражирующим боеприпасом для поражения целей на дальности в 40-60 км», — говорится в сообщении DE.

Источник: АрмияInform .

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