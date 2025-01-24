У вересні 2024 року у Львові стався напад військового, в стані алкогольного сп'яніння, на чоловіка.

В результаті побиття потерпілий отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні, йдеться у вироку суду.

Інцидент стався у готелі "Власта", військовослужбовець вступив у конфлікт з іншим постояльцем. У ході сварки він застосував фізичну силу, завдавши численних ударів руками та ногами. Крім того, чоловік отримав порізи від ножа. Попри медичну допомогу, його травми виявилися смертельними.

Згодом, використовуючи безпорадний стан потерпілого, нападник вчинив непристойні дії, використавши металеву палицю.

Шевченківський районний суд Львова визнав військовослужбовця винним у причиненні тяжких тілесних пошкоджень та насильства сексуального характеру. Йому призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Також Politeka писала про те, що на Житомирщині поліція затримала працівника моргу, який викрав обручку загиблого українського військового.

Злочин стався під час підготовки тіла до поховання. Зловмисник зняв золоту каблучку з пальця померлого героя.

Інцидент став відомий після того, як дружина військового помітила зникнення прикраси під час похорону. Вона звернулася до правоохоронців, переконана, що обручка була на місці перед транспортуванням тіла до моргу.

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