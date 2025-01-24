В сентябре 2024 года во Львове произошло нападение военного, в состоянии алкогольного опьянения, на мужчину.

В результате избиения потерпевший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице, говорится в приговоре суда .

Инцидент произошел в гостинице "Власта", военнослужащий вступил в конфликт с другим постояльцем. В ходе ссоры он применил физическую силу, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Кроме того, мужчина получил порезы от ножа. Несмотря на медицинскую помощь, травмы оказались смертельными.

Впоследствии, используя беспомощное состояние потерпевшего, нападавший совершил непристойные действия, использовав металлическую палку.

Шевченковский районный суд Львова признал военнослужащего виновным в причинении тяжких телесных повреждений и насилии сексуального характера. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Также Politeka писала о том, что в Житомирской области полиция задержала работника морга, похитившего кольцо погибшего украинского военного.

Преступление произошло во время подготовки тела к погребению. Злоумышленник снял золотое кольцо с пальца умершего героя.

Инцидент стал известен после того, как супруга военного заметила исчезновение украшения во время похорон. Она обратилась к правоохранителям, убеждена, что кольцо было на месте перед транспортировкой тела в морг.

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