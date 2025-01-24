Таролог поділилася прогнозом про закінчення війни, коли чекати на завершення бойових дій.

За словами таролога , 2025 рік буде вирішальним для міжнародної політики, зокрема, для відносин між Україною та Росією.

Про це розповіла таролог Ганна Атаманова.

"Що мені показує — 9-й місяць, хоча переговори вже відбуваються. Не безпосередньо між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Між іншими людьми пропонуються папери, документи, щоб ми пішли на поступки. І коли ми не погоджуємось, залучаємо підтримку інших країн, нам обіцяють допомогу. І після вибухів у Росії ми будемо чути, справді постріли, агресію від росіян», - розповіла таролог.

За її словами, у "2025 році ми все частіше чутимемо про Корею і Китай. Китай підніматиметься. Все вище і вище Китай підніматиметься", — прогнозує таролог.

Раніше повідомлялося, що астролог попередила українців та назвала області, найбільш небезпечні найближчим часом.

Війна в Україні продовжиться, а президент РФ Путін наказав готувати новий удар.

Таким прогнозом здолала астролог Ангеліна Вакуліна та назвала найбільш небезпечні регіони.

"Суми та область, Чернігів та область. Запоріжжя, Дніпро, Харків, Кременчук, Полтава, Миргород. Підвищено небезпеку найближчими днями", – вважає астролог.

Ангеліна Вакуліна закликає не слухати новини про мирні угоди та спад військових дій.

"Максимально уважно та зібрано! Зарядіть повербанки/телефони, будуть проблеми з електрикою", – попередила астролог.

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