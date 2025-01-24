По словам таролога, 2025 год будет решающим для международной политики, в том числе, для отношений между Украиной и Россией.

Об этом рассказала таролог Анна Атаманова.

"Что мне показывает — 9-й месяц, хотя переговоры уже проходят. Не непосредственно между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Между другими людьми предлагаются бумаги, документы, чтобы мы пошли на уступки. И когда мы не соглашаемся, привлекаем поддержку других стран, нам обещают помощь. И после взрывов в России мы будем слышны, действительно, выстрелы, агрессию от россиян" — рассказала таролог.

По ее словам, в "2025 году мы все чаще будем слышать о Корее и Китае. Китай будет подниматься. Все выше и выше Китай будет подниматься", — прогнозирует таролог.

Ранее сообщалось, что астролог предупредила украинцев и назвала области, наиболее опасные в ближайшее время.

Война в Украине продлится, а президент РФ Путин приказал готовить новый удар.

Таким прогнозом преодолелась астролог Ангелина Вакулина и назвала наиболее опасные регионы.

"Сумы и область, Чернигов и область. Запорожье, Днепр, Харьков, Кременчуг, Полтава, Миргород. Повышена опасность в ближайшие дни", – считает астролог.

Ангелина Вакулина призывает не слушать новости о мирных соглашениях и спаде военных действий.

"Максимально внимательно и собрано! Зарядите повербанки/телефоны, будут проблемы с электричеством", – предупредила астролог.

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