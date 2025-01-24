Списки професій, посад та робіт, зайнятість в яких дає право на пільгову пенсію, затверджуються постановами Кабінету Міністрів України.

Особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, а також у певних галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Умови призначення таких пенсій визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема частинами 1-3 статті 114 та Прикінцевими положеннями Закону від 09.07.2003 № 1058-IV.

Право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, незалежно від місця останньої роботи, які працювали повний робочий день:

на підземних роботах або роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, згідно зі списком № 1 і за результатами атестації робочих місць, після досягнення 50 років (для жінок пенсійний вік поступово підвищується з 45 до 50 років залежно від дати народження). Стаж роботи для отримання пільгової пенсії повинен становити: у чоловіків – від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких не менше 10 років на таких роботах; у жінок – від 15 років 6 місяців до 20 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на таких роботах.



Якщо працівник не має необхідного стажу на роботах з особливо шкідливими умовами праці, але має не менше половини від зазначеного стажу, пенсія призначається зменшенням пенсійного віку:

для чоловіків – на 1 рік за кожен рік роботи в таких умовах;

для жінок – на 1 рік 4 місяці за кожен рік такої роботи.

на інших роботах із шкідливими умовами праці, згідно зі списком № 2 і за результатами атестації робочих місць, після досягнення 55 років (пенсійний вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років залежно від дати народження). Стаж роботи для пільгової пенсії повинен становити: у чоловіків – від 25 років 6 місяців до 30 років, з яких не менше 12 років 6 місяців на таких роботах; у жінок – від 20 років 6 місяців до 25 років, з яких не менше 10 років на таких роботах.



Списки професій, посад та робіт, зайнятість в яких дає право на пільгову пенсію, затверджуються постановами Кабінету Міністрів України.

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