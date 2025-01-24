Списки профессий, должностей и работ, занятость которых дает право на льготную пенсию, утверждаются постановлениями Кабинета Министров Украины.

Лица, работавшие на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, а также в определенных отраслях производства, имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Условия назначения таких пенсий определены Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в частности, частями 1-3 статьи 114 и Заключительными положениями Закона от 09.07.2003 № 1058-IV.

Право на пенсию на льготных условиях имеют работники, независимо от места последней работы, работавших полный рабочий день:

на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, согласно списку № 1 и по результатам аттестации рабочих мест, по достижении 50 лет (для женщин пенсионный возраст постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения). Стаж работы для получения льготной пенсии должен составлять: у мужчин – от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на таких работах; у женщин – от 15 лет 6 месяцев до 20 лет, из которых не менее 7 лет 6 месяцев в таких работах.



Если работник не имеет необходимого стажа на работах с особо вредными условиями труда, но не менее половины от указанного стажа, пенсия назначается уменьшением пенсионного возраста:

для мужчин – на 1 год за каждый год работы в таких условиях;

для женщин – на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

на других работах с вредными условиями труда, согласно списку № 2 и по результатам аттестации рабочих мест, по достижении 55 лет (пенсионный возраст женщин повышается постепенно с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения). Стаж работы по льготной пенсии должен составлять: у мужчин – от 25 лет 6 месяцев до 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на таких работах; у женщин – от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из которых не менее 10 лет на таких работах.



Списки профессий, должностей и работ, занятость которых дает право на льготную пенсию, утверждаются постановлениями Кабинета Министров Украины.

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