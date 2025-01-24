У Харкові жінка обікрала магазин популярної мережі, привласнивши товар на суму 6 640,56 грн.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили на Опендатабот.

Згідно з матеріалами справи, 26 жовтня 2024 року підсудна, перебуваючи в магазині, взяла п’ять зовнішніх акумуляторів, два розумних годинника, розчинну каву та шоколад. Однак частину товарів вона не сплатила на касі самообслуговування та винесла їх без оплати.

Під час судового процесу обвинувачена визнала свою провину, щиро розкаялася та повністю відшкодувала завдану шкоду. Суд врахував її каяття, відсутність судимостей у минулому та повернення вкрадених товарів. У підсумку жінці було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

У цей час обвинувачена має регулярно реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не покидати межі України без дозволу відповідних органів. Окрім того, їй належить сплатити судові витрати на суму 3 979,50 грн.

Викрадені речі та інші докази у справі повернуті до магазину. Вирок можна оскаржити в Харківському апеляційному суді протягом 30 днів.