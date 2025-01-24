В Харькове женщина обворовала магазин популярной сети, присвоив товар на сумму 6 640,56 грн.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном на Опендатаботе .

Согласно материалам дела, 26 октября 2024 года подсудимая, находясь в магазине, взяла пять внешних аккумуляторов, два умных часа, растворимый кофе и шоколад. Однако часть товаров она не оплатила в кассе самообслуживания и вынесла их без оплаты.

Во время судебного процесса обвиняемая признала свою вину, искренне раскаялась и полностью возместила причиненный вред. Суд учел ее раскаяние, отсутствие судимостей в прошлом и возвращение украденных товаров. В результате женщине было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

В настоящее время обвиняемая должна регулярно регистрироваться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не покидать пределы Украины без разрешения соответствующих органов. Кроме того, ей следует уплатить судебные издержки на сумму 3 979,50 грн.

Похищенные вещи и другие доказательства по делу возвращены в магазин. Приговор можно оспорить в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней.