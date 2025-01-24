Йому загрожує до 10 років позбавлення волі - все незаконно набуте майно арештовано та буде передано у власність держави.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника одного з підрозділів Збройних сил України на Львівщині.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт щодо чиновника направлено до суду.

Начальник квартирно-експлуатаційного відділу незаконно придбав та оформив на своїх родичів майно, яке перевищує 14 мільйонів гривень. Дії посадовця були викриті за сприяння Міністерства оборони та ЗСУ, а підозру йому було оголошено ще в липні минулого року.

Згідно зі слідством, чиновник допоміг працевлаштувати близького родича своєї дружини до військової частини. За його вказівкою, на цього родича було оформлено житловий будинок і земельну ділянку в селищі Брюховичі на Львівщині, вартість яких складала близько 300 тисяч доларів США.

Додатково, посадовець вказав, що його донька-студентка нібито позичила 100 тисяч доларів на ремонт цього майна, але ці кошти не були зазначені в його декларації. Згодом, донька отримала квартиру у Львові, що за документами коштувала 1,5 мільйона гривень, хоча її реальна вартість становила понад 5,5 мільйона гривень. Крім того, чиновник придбав позашляховик преміумкласу для своєї доньки.

З 2021 по 2024 роки посадовець набув активів, що на 14,2 мільйона гривень перевищують його законні доходи. Його обвинувачують у незаконному збагаченні та у декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України).

За цими статтями йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Все незаконно набуте майно арештовано та буде передано у власність держави. Чиновника звільнено з посади.

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