Ему грозит до 10 лет лишения свободы – все незаконно приобретенное имущество арестовано и будет передано в собственность государства.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении руководителя одного из подразделений Вооруженных сил Украины во Львовской области.

Как сообщили в ДБР, обвинительный акт в отношении чиновника направлен в суд.

Начальник квартирно-эксплуатационного отдела незаконно приобрел и оформил на своих родственников имущество, превышающее 14 миллионов гривен. Действия чиновника были уличены при содействии Министерства обороны и ВСУ, а подозрение ему было объявлено еще в июле прошлого года.

Согласно следствию, чиновник помог трудоустроить близкого родственника своей жены в воинскую часть. По его указанию, на этого родственника был оформлен жилой дом и земельный участок в поселке Брюховичи Львовской области, стоимость которых составляла около 300 тысяч долларов США.

Дополнительно чиновник указал, что его дочь-студентка якобы одолжила 100 тысяч долларов на ремонт этого имущества, но эти средства не были указаны в его декларации. Впоследствии дочь получила квартиру во Львове, которая по документам стоила 1,5 миллиона гривен, хотя ее реальная стоимость составляла более 5,5 миллиона гривен. Кроме того, чиновник приобрел внедорожник премиумкласса своей дочери.

С 2021 по 2024 годы чиновник приобрел активы, на 14,2 миллиона гривен превышающие его законные доходы. Его обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

По этим статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы. Все незаконно приобретенное имущество арестовано и передано в собственность государства. Чиновник уволен с должности.

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