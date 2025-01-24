Виплати, які він отримав, надаються лише тим військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок бойових дій.

В Одесі заступник начальника штабу однієї з військових частин намагався незаконно отримати одноразову грошову допомогу від держави, використовуючи фальшиві документи, які мали підтвердити його травмування під час виконання бойових завдань.

За цією схемою йому було виплачено значну суму коштів, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Як було з'ясовано, підозрюваний фальсифікував довідку про особливості його "травмування" та створив підроблений акт службового розслідування цієї події. Він зробив це, адже виплати надаються лише тим військовослужбовцям, які стали інвалідами внаслідок бойових дій.

Після подачі підроблених документів, військовому була нарахована одноразова виплата на суму понад 670 тисяч гривень.

За скоєне йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

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