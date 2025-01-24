Выплаты, которые он получил, предоставляются только военнослужащим, которые стали инвалидами в результате боевых действий.

В Одессе заместитель начальника штаба одной из воинских частей пытался незаконно получить единовременную денежную помощь от государства, используя фальшивые документы, подтверждающие его травмирование во время выполнения боевых задач.

По этой схеме ему была выплачена значительная сумма средств, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Как было установлено, подозреваемый фальсифицировал справку об особенностях его "травмирования" и создал поддельный акт служебного расследования этого события. Он сделал это, ведь выплаты предоставляются только военнослужащим, которые стали инвалидами в результате боевых действий.

После подачи поддельных документов военному была начислена единовременная выплата на сумму более 670 тысяч гривен.

За совершенное ему выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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