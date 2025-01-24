Під час обшуків виявлено документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

В результаті спільних заходів було затримано керівництво хімічного підприємства в Черкасах, яке займалося нелегальним експортом - більше того, українські товари йшли до росії.

Про це повідомила Служба безпеки України. Для них гроші стали важливішими за все інше.

За даними слідства, представники хімічного заводу організували постачання добрив та мінералів для російської аграрної галузі. Протягом 2022-2024 років продукцію на суму 1,8 мільйона доларів США переправляли до росії, використовуючи компанію-посередника на Близькому Сході.

Спочатку товар черкаського виробника відправляли до цієї компанії, а потім реекспортували до росії, де його купували великі агропромислові компанії, зокрема «Щьолково Агрохім» і «Альтерит». За період війни вони отримали понад 216 тонн хімічної продукції.

Організатори схеми для обговорення поставок використовували анонімні чати в месенджерах та електронну пошту.

Під час обшуків виявлено документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Слідство триває, і правоохоронці планують притягнути до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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