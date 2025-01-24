В ходе обысков обнаружены документы, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

В результате совместных мероприятий было задержано руководство химического предприятия в Черкассах, которое занималось нелегальным экспортом – более того, украинские товары шли в россию.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Для них деньги стали важнее всего остального.

По данным следствия, представители химического завода организовали поставки удобрений и минералов для российской аграрной отрасли. В течение 2022-2024 годов продукцию на сумму 1,8 миллиона долларов США переправляли в россию, используя компанию-посредника на Ближнем Востоке.

Сначала товар черкасского производителя отправляли в эту компанию, а затем реэкспортировали в россию, где его покупали крупные агропромышленные компании, в частности «Щелково Агрохим» и «Альтерит». За период войны они получили более 216 тонн химической продукции.

Организаторы схемы для обсуждения поставок использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

В ходе обысков обнаружены документы, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Следствие продолжается и правоохранители планируют привлечь к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.