Птуха зазначила, що 26 та 27 січня будуть найбільш теплими днями найближчим часом.

На найближчі вихідні, 25-26 січня, зимові морози в Україні малоймовірні.

Про це повідомляє синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи в коментарі погода УНІАН.

У суботу, 25 січня, у західних регіонах та Криму будуть невеликі дощі, тоді як в решті регіонів країни обійдеться без опадів. Вночі та вранці в деяких місцях очікується туман. Температура вночі коливатиметься від -1 до +4 °С, вдень підніметься до +3…+8 °С, а на півдні температура буде навіть до +8…+11 °С.

У неділю, 26 січня, синоптики обіцяють суху погоду по всій Україні, а також із туманами вранці та вночі. Вночі температура повітря буде від -1 до +4 °С, вдень підніметься до +4…+9 °С, а на півдні та місцями в західних областях до +9…+11 °С.

Морози на горизонті?

За словами Наталії Птухи, до кінця січня в Україні малоймовірно повернення сильних морозів. У коментарі Погода УНІАН вона зазначила, що 26 та 27 січня будуть найбільш теплими днями найближчим часом. Температура підніметься до +1°...+7°, на півдні до +10°. Птуха підкреслила, що до кінця місяця холодні зимові морози, ймовірно, вже не повернуться.

«Після 27 січня очікується незначне зниження температури, але загалом залишаємося в межах спекотного температурного фону: близько нуля в день і невеликий мінус вночі», – сказала синоптикиня.

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