Птуха отметила, что 26 и 27 января будут наиболее теплыми днями в ближайшее время.

В ближайшие выходные, 25-26 января, зимние морозы в Украине маловероятны.

Об этом сообщает синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи в комментарии УНИАН.

В субботу, 25 января, в западных регионах и Крыму будут небольшие дожди, в то время как в остальных регионах страны обойдется без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4 °С, днем ​​поднимется до +3…+8 °С, а на юге температура будет даже до +8…+11 °С.

В воскресенье 26 января синоптики обещают сухую погоду по всей Украине, а также с туманами утром и ночью. Ночью температура воздуха будет от -1 до +4 °С, днем ​​поднимется до +4…+9 °С, а на юге и местами в западных областях до +9…+11 °С.

Морозы на горизонте?

По словам Натальи Птухи, до конца января в Украину маловероятно возвращение сильных морозов. В комментарии Погода УНИАН она отметила, что 26 и 27 января будут наиболее теплыми днями в ближайшее время. Температура поднимется до +1°...+7°, на юге до +10°. Птуха подчеркнула, что к концу месяца холодные зимние морозы, вероятно, уже не вернутся.

«После 27 января ожидается незначительное понижение температуры, но в целом остаемся в пределах жаркого температурного фона: около нуля в день и небольшой минус ночью», – сказала синоптикиня.

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