Керівник комунального підприємства Дніпровської міськради призвів до того, що бюджет України зазнав переплати на понад 2 мільйони гривень.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Спільними зусиллями кіберполіції та детективів Бюро економічної безпеки України було викрито розтрату бюджетних коштів у великих масштабах посадовцями одного з комунальних підприємств Дніпра.

Правоохоронці з'ясували, що директор підприємства, відповідно до «Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки», уклав угоди з підприємцями та юридичними особами на постачання обладнання за завищеними цінами, значно вищими за ринкові.

Зокрема, в рамках однієї з угод КП виплатило понад 17,6 мільйона гривень приватній компанії за 518 комплектів радіотехнічного обладнання. Економічні та товарознавчі експертизи показали, що вартість цієї угоди перевищує ринкову ціну на понад 2 мільйони гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Згідно з цією статтею, йому загрожує до 12 років позбавлення волі, а також можливість позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

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