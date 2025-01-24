Руководитель коммунального предприятия Днепровского горсовета привел к тому, что бюджет Украины испытал переплату более чем на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Совместными усилиями киберполиции и детективов Бюро экономической безопасности Украины была разоблачена растрата бюджетных средств в крупных масштабах должностными лицами одного из коммунальных предприятий Днепра.

Правоохранители выяснили, что директор предприятия, согласно «Программе содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы», заключил соглашения с предпринимателями и юридическими лицами на поставку оборудования по завышенным ценам, значительно выше рыночных.

В частности, в рамках одного из соглашений КП выплатило более 17,6 миллионов гривен частной компании за 518 комплектов радиотехнического оборудования. Экономические и товароведческие экспертизы показали, что стоимость этого соглашения превышает рыночную цену более чем на 2 миллиона гривен.

Чиновнику было поставлено в известность о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Согласно этой статье, ему грозит до 12 лет лишения свободы, а также возможность лишения права занимать определенные должности. определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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