У Чернігівській області суд виніс вирок чоловіку, який, отримавши кілька повісток, не зміг потрапити на військову службу, а його відмова від виконання обов’язків обернулась кримінальною відповідальністю.

Відповідно до інформації Куликівського районного суду, у липні 2023 року людину визнано обмежено придатною до військової служби. Попри кілька викликів до ТЦК, він не зміг потрапити до жодної військової частини. У лютому 2024 року, після чергового виклику, чоловік не з'явився на призначену дату. На судовому засіданні він пояснив, що відвідував ТЦК неодноразово, іноді навіть ночував там, і його возили до Прилук та Житомира, але військові частини відмовлялися брати його на службу.

«Коли я прийшов до військомату, пройшов медичну комісію, мені сказали, що я їм не потрібен. Повернули мене назад у Куликівку, дали нову повістку, але я захворів і не поїхав на наступний день», — розповів обвинувачений,

Чоловік додав, що під хворобою він мав увазі стан сп'яніння.

За словами працівників ТЦК підтверджено інформацію про відмову прийняття чоловіка до навчальних центрів. Причиною цього стало вживання алкоголю обвинуваченим. Відзначалося, що кожен навчальний центр має свою комісію і лікарів, і якщо особа не проходить відбір, вона залишається в резерві ТЦК.

Після детального розгляду справи суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України (неявка за повісткою) та засудив його до 2 років випробувального терміну.

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