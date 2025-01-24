Мужчина добавил, что под болезнью он имел в виду состояние опьянения.

В Черниговской области суд вынес приговор мужчине, который, получив несколько повесток, не смог попасть на военную службу, а его отказ от исполнения обязанностей обернулся уголовной ответственностью.

Согласно информации Куликовского районного суда , в июле 2023 года человек признан ограниченно пригодным к военной службе. Несмотря на несколько вызовов в ТЦК, он не смог попасть ни в одну воинскую часть. В феврале 2024 года после очередного вызова мужчина не явился на назначенную дату. На судебном заседании он объяснил, что посещал ТЦК неоднократно, иногда даже ночевал там, и его возили в Прилук и Житомир, но воинские части отказывались брать его на службу.

«Когда я пришел в военкомат, прошел медицинскую комиссию, мне сказали, что я им не нужен. Вернули меня обратно в Куликовку, дали новую повестку, но я заболел и не поехал на следующий день», — рассказал обвиняемый,

Мужчина добавил, что под болезнью он имел в виду состояние опьянения.

По словам работников ТЦК, подтверждена информация об отказе принятия мужчины в учебные центры. Причиной тому стало употребление алкоголя обвиняемым. Отмечалось, что каждый учебный центр имеет свою комиссию и врачей, и если лицо не проходит отбор, оно остается в резерве ТЦК.

После детального рассмотрения дела суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины (неявка по повестке) и приговорил его к 2 годам испытательного срока.

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