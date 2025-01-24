Пенсіонери можуть отримати доплати до пенсій, а також скористатися низкою пільг в Україні.

У 2025 році пенсіонери, які досягли 70 років, можуть розраховувати на низку пільг і доплат до пенсії - це передбачено українським законодавством.

Згідно з пенсійним законодавством, доплати до пенсії надаються після досягнення 70, 75 та 80 років.

При досягненні 70 років пенсіонер отримує щомісячну надбавку в розмірі 300 гривень. Для отримання цієї доплати звертатися не потрібно — Пенсійний фонд нараховує її автоматично на основі наявних у реєстрах даних. Єдина умова — розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривень.

Крім того, всі пенсіонери в Україні можуть отримати так звану тисячу Зеленського. Для цього потрібно оформити картку «Національний кешбек» у банку-партнері програми та подати заявку через додаток «Дія» до 28 лютого 2025 року.

Пенсіонери також можуть скористатися наступними пільгами:

Безкоштовна юридична допомога або знижки на правові послуги, зокрема консультації та оформлення документів.

Звільнення від податку на землю для власників земельних ділянок площею від 0,01 га до 2 га, залежно від призначення землі.

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (окрім метро, таксі та маршруток), а також на приміських автобусах та електричках.

Знижка 50% на автострахування для пенсіонерів, які володіють автомобілем з двигуном до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт.

Субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, розмір яких залежить від доходів.

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