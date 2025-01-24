Пенсионеры могут получить доплаты к пенсиям, а также воспользоваться рядом льгот в Украине.

В 2025 году пенсионеры, достигшие 70 лет, могут рассчитывать на ряд льгот и доплат к пенсии – это предусмотрено украинским законодательством.

Согласно пенсионному законодательству, доплаты к пенсии предоставляются по достижении 70, 75 и 80 лет.

По достижении 70 лет пенсионер получает ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. Для получения этой доплаты обращаться не нужно - Пенсионный фонд начисляет ее автоматически на основе имеющихся в реестрах данных. Единственное условие – размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

Кроме того, все пенсионеры в Украине могут получить тысячу Зеленского. Для этого нужно оформить карту «Национальный кэшбек» в банке-партнере программы и подать заявку через приложение «Действие» до 28 февраля 2025 года.

Пенсионеры также могут воспользоваться следующими льготами:

Бесплатная юридическая помощь или скидки на правовые услуги, включая консультации и оформление документов.

Освобождение от налога на землю для собственников земельных участков площадью от 0,01 га до 2 га в зависимости от назначения земли.

Бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме метро, ​​такси и маршруток), а также на пригородных автобусах и электричках.

Скидка 50% на автострахование для пенсионеров, владеющих автомобилем с двигателем до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт.

Субсидии и льготы по оплате коммунальных услуг, размер которых зависит от доходов.

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