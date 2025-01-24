Українці активно шукають роботу у сферах з високим рівнем оплати, таких як IT, маркетинг та медицина.

У 2025 році середній рівень зарплати в Україні змінився, причому найнижчі показники спостерігаються в Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, де зарплата коливається від 17 до 18 тисяч гривень.

Це пов'язано з низьким рівнем індустріального розвитку та обмеженою кількістю великих підприємств у цих регіонах, пише Оbozrevatel.

Найменше платять у сферах освіти, культури та адміністративної діяльності, де зарплата перевищує 19 тисяч гривень, за даними профільних кадрових порталів. Рівень зарплати залежить від кількох факторів: економічної ситуації в регіоні, попиту на професії та кваліфікацію працівників.

Найменші середні зарплати зафіксовані в таких областях:

Чернівецька — 17 000 грн;

Тернопільська — 17 500 грн;

Хмельницька — 18 000 грн;

Волинська — 18 200 грн;

Житомирська — 18 500 грн.

Ці регіони мають обмежену кількість високооплачуваних вакансій. Найменші зарплати також у галузях освіти (17 914 грн), культури (18 557 грн), адміністрації (19 093 грн), фінансів (19 949 грн) та бухгалтерії (19 984 грн).

Українці активно шукають роботу у сферах з високим рівнем оплати, таких як IT, маркетинг та медицина. Водночас у регіонах з низьким середнім рівнем зарплати конкуренція за ці вакансії зростає, і працівники шукають способи підвищення кваліфікації через курси чи нові професійні навички.

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