Украинцы активно ищут работу в областях с высоким уровнем оплаты, таких как IT, маркетинг и медицина.

В 2025 году средний уровень зарплаты в Украине изменился, причем низкие показатели наблюдаются в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, где зарплата колеблется от 17 до 18 тысяч гривен.

Это связано с низким уровнем индустриального развития и ограниченным количеством крупных предприятий в этих регионах, пишет Оbozrevatel .

Меньше платят в сферах образования, культуры и административной деятельности, где зарплата превышает 19 тысяч гривен, по данным профильных кадровых порталов. Уровень зарплаты зависит от нескольких факторов: экономической ситуации в регионе, спроса на профессии и квалификацию работников.

Самые маленькие средние зарплаты зафиксированы в следующих областях:

Черновицкая - 17 000 грн;

Тернопольская - 17 500 грн;

Хмельницкая - 18 000 грн;

Волынская - 18 200 грн;

Житомирская - 18 500 грн.

Эти регионы имеют ограниченное количество оплачиваемых вакансий. Наименьшие зарплаты также в области образования (17 914 грн), культуры (18 557 грн), администрации (19 093 грн), финансов (19 949 грн) и бухгалтерии (19 984 грн).

Украинцы активно ищут работу в областях с высоким уровнем оплаты, таких как IT, маркетинг и медицина. В то же время, в регионах с низким средним уровнем зарплаты конкуренция за эти вакансии растет, и работники ищут способы повышения квалификации через курсы или новые профессиональные навыки.

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