Ціна на 18 яєць "Ясенсвіт" впала з 135,09 грн до 120,27 грн, а упаковка з 30 яєць по

У січні 2025 року українці стали свідками важливих змін у цінах на основні продукти в супермаркетах.

Як повідомив портал «Мінфін», ціни на курячі яйця зменшилися, в той час як вартість соняшникової олії дещо зросла.

Згідно з результатами моніторингу провідних торговельних мереж, у січні ціни на курячі яйця спостерігається помітне зниження цін порівняно з груднем 2024 року. Так, упаковка з 10 яєць категорії С1 "Квочка" подешевшала від 78,40 грн до 65,65 грн. Яйця бренду "Ясенсвіт" також змінилися у вартості: середня ціна упаковки по 10 штук зменшилася з 78,06 грн до 70,60 грн. Щодо великих упаковок, ціна на 18 яєць "Ясенсвіт" впала з 135,09 грн до 120,27 грн, а упаковка з 30 яєць подешевшала з 235,90 грн до 200,55 грн.

Водночас, ціни на соняшникову олію показали незначне підвищення. Так, олія «Олейна» рафінована (850 мл) подорожчала на 4,3%, з 65,87 грн до 68,72 грн, а олія «Щедрий Дар» зафіксувала зростання на 1,8% — з 73,46 грн до 74 грн. ,76 грн за пляшку 850 мл.

Також Politeka писала про те, що початок нового року приніс українцям рекордне підвищення цін на основні продукти харчування.

Так, ціни на капусту зросли втричі, що стало наслідком зменшення обсягів виробництва та поганої якості продукції. Цього року капуста стала одним із найбільш значних «жертв» інфляції на ринку овочів.

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