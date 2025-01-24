Цена на 18 яиц "Ясенсвит" упала со 135,09 грн до 120,27 грн, а упаковка с 30 яиц

В январе 2025 г. украинцы стали свидетелями важных изменений в ценах на основные продукты в супермаркетах.

Как сообщил портал «Минфин», цены на куриные яйца снизились, в то время как стоимость подсолнечного масла несколько выросла.

Согласно результатам мониторинга ведущих торговых сетей, в январе цены на куриные яйца наблюдается заметное понижение цен по сравнению с декабрем 2024 года. Так, упаковка из 10 яиц категории С1 "Наседка" подешевела от 78,40 грн до 65,65 грн. Яйца бренда "Ясенсвит" также изменились в стоимости: средняя цена упаковки по 10 штук снизилась с 78,06 грн до 70,60 грн. Относительно крупных упаковок цена на 18 яиц "Ясенсвит" упала со 135,09 грн до 120,27 грн, а упаковка из 30 яиц подешевела с 235,90 грн до 200,55 грн.

В то же время цены на подсолнечное масло показали незначительное повышение. Так, масло «Олейная» рафинированное (850 мл) подорожало на 4,3%, с 65,87 грн до 68,72 грн, а масло «Щедрый Дар» зафиксировало рост на 1,8% — с 73,46 грн до 74 грн. ,76 грн. за бутылку 850 мл.

Также Politeka писала о том, что начало нового года принесло украинцам рекордное повышение цен на основные продукты питания.

Так, цены на капусту выросли втрое, что явилось следствием уменьшения объемов производства и плохого качества продукции. В этом году капуста стала одной из самых значительных «жертв» инфляции на рынке овощей.

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