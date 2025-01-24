Санкція статті, за якою судитимуть командира роти, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру роти однієї з військових частин Рівненської області.

Подробиці справи командира роти повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Підозра йому оголошена за дозволення незаконного нарахування грошових виплат, зокрема «бойових», відсутньому на службі підлеглому. Заступниця командира роти з жовтня 2022 року по квітень 2023 року перебувала вдома в Рівному, при цьому на документах значилася як така, що проходить службу в частині.

Командир роти не звернув увагу на її відсутність на службі та безпідставно нарахував їй грошові виплати на загальну суму понад 777 тисяч гривень, у тому числі доплати за нібито службу в зоні бойових дій.

Військовому пред'явлено підозру в недбалому ставленні до служби, що призвело до тяжких наслідків, скоєних під час воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Під час обшуків за місцем проживання заступниці командира роти в Рівному були виявлені важливі докази. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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