Санкция статьи, по которой будут судить командира роты, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру роты одной из воинских частей Ровенской области.

Подробности дела командира роты сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозрение ему объявлено за разрешение незаконного начисления денежных выплат, в частности, «боевых», отсутствующем на службе подчиненному. Заместитель командира роты с октября 2022 года по апрель 2023 года находилась дома в Ровно, при этом на документах числилась как проходящая службу в части.

Командир роты не обратил внимание на ее отсутствие на службе и безосновательно начислил ей денежные выплаты на общую сумму более 777 тысяч гривен, в том числе доплаты якобы за службу в зоне боевых действий.

Военному предъявлено подозрение в небрежном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям, совершенным во время военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Во время обысков по месту жительства заместитель командира роты в Ровно были обнаружены важные доказательства. В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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