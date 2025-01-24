Дані, які віе передав, стали основою для ракетного удару, внаслідок якого загинули шість людей, а ще 30 отримали важкі поранення.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України запобігли втечі одного з найзаконспірованіших агентів ФСБ у Дніпропетровській області.

Як повідомили у СБУ, ним виявився відомий місцевий адвокат, який допомагав ворогу коригувати ракетні удари по місту Дніпро.

Фігуранта затримали під час спроби виїхати з України через пункт пропуску «Краківець». У ході розслідування з'ясувалося, що зрадник передавав ФСБ точні координати стратегічних об'єктів, зокрема підприємства, яке займалося модернізацією та ремонтом ударних і розвідувальних дронів.

Для завдання максимальних збитків агент передав не лише загальні координати підприємства, а й точне розташування технологічних цехів та складів із безпілотниками. Ці дані стали основою для ракетного удару, внаслідок якого загинули шість людей, а ще 30 отримали важкі поранення. Також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Після обстрілу зловмисник відзвітував перед російськими кураторами про результати атаки та надав нові координати іншого стратегічного об'єкта у Дніпрі. Його зв’язок із ФСБ здійснювався через «зв’язкового» – давнього знайомого адвоката, який обіймає посаду «першого заступника голови Красногвардійської районної адміністрації Криму» та працює на російські спецслужби.

Під час обшуків у помешканні та офісі зрадника правоохоронці вилучили мобільні телефони та SIM-карти, які містили докази його співпраці з ворогом.

Йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників).

Зараз зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.