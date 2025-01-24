Данные, которые он передал, стали основой для ракетного удара, в результате которого погибли шесть человек, а еще 30 получили тяжелые ранения.

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины предотвратили побег одного из самых законспирированных агентов ФСБ в Днепропетровской области.

Как сообщили в СБУ , им оказался известный местный адвокат, помогавший врагу корректировать ракетные удары по городу Днепр.

Фигурант был задержан при попытке выехать из Украины через пункт пропуска «Краковец». В ходе расследования выяснилось, что предатель передавал ФСБ точные координаты стратегических объектов, в частности предприятия, занимавшегося модернизацией и ремонтом ударных и разведывательных дронов.

Для нанесения максимального ущерба агент передал не только общие координаты предприятия, но и точное расположение технологических цехов и складов с беспилотниками. Эти данные стали основой для ракетного удара, в результате которого погибли шесть человек, а еще 30 получили тяжелые ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

После обстрела злоумышленник отчитался перед российскими кураторами о результатах атаки и предоставил новые координаты другого стратегического объекта в Днепре. Его связь с ФСБ осуществлялась через «связного» – давнего знакомого адвоката, занимающего должность «первого заместителя главы Красногвардейской районной администрации Крыма» и работающего на российские спецслужбы.

Во время обысков в офисе предателя правоохранители изъяли мобильные телефоны и SIM-карты, которые содержали доказательства его сотрудничества с врагом.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников).

Сейчас предатель находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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