Навіть перед війною роботодавці зазначали, що знайти працівників, особливо серед представників робітничих професій, було складно.

На початок січня 2025 року в Україні на вакансії припадало менше резюме, ніж зазвичай - такий дисбаланс на ринку праці зумовлений мобілізацією, внутрішньою міграцією та еміграцією за кордон.

У кожному регіоні країни економічні особливості впливали на формування попиту та пропозиції робочої сили.

До початку повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, на 100 вакансій припадало майже 200 резюме (40 381 вакансія проти 79 980 резюме, за даними work.ua). У середньому на одне робоче місце претендували два кандидати. Навіть тоді роботодавці зазначали, що знайти працівників, особливо серед представників робітничих професій, було складно.

Так, на початок січня 2025 року в Україні на 100 вакансій припадало лише 168 резюме. Дані великих кадрових порталів свідчать, що дефіцит на ринку праці зменшився, однак це здебільшого сезонне явище. У Національному банку зазначають: "Кількість нових вакансій і резюме скоротилася порівняно з попередніми місяцями через сезонний фактор. Водночас у річному вимірі спостерігається зростання, що вказує на поступове збільшення як пропозиції робочої сили, так і попиту на неї. Однак дефіцит працівників і надалі ускладнює діяльність підприємств".

Центр економічної стратегії (ЦЕС) у своїй доповіді зазначив, що лише 16% біженців виїхали із зон бойових дій. Серед переселенців переважають жінки віком 35–44 років, які часто мають вищу освіту і виїжджали разом із дітьми.

Лише 10% українців, які емігрували, продовжують працювати на вітчизняну економіку, хоча зароблені кошти здебільшого витрачаються в країнах перебування. Частка чоловіків серед біженців зросла з 17% у листопаді 2022 року до 35% у 2025 році, що свідчить про зміни у структурі міграції.

Джерело: OBOZ.UA

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