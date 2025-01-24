Даже перед войной работодатели отмечали, что найти работников, особенно среди рабочих профессий, было сложно.

На начало января 2025 года в Украине на вакансии приходилось меньше резюме, чем раньше – такой дисбаланс на рынке труда обусловлен мобилизацией, внутренней миграцией и эмиграцией за границу.

В каждом регионе страны экономические особенности влияли на формирование спроса и предложения рабочей силы.

К началу полномасштабного вторжения в январе 2022 года на 100 вакансий приходилось почти 200 резюме (40 381 вакансия против 79 980 резюме, по данным work.ua). В среднем на одно рабочее место претендовали два кандидата. Даже тогда работодатели отмечали, что найти работников, особенно среди рабочих профессий, было сложно.

Так, на начало января 2025 года в Украине на 100 вакансий приходилось всего 168 резюме. Данные крупных кадровых порталов свидетельствуют о том, что дефицит на рынке труда уменьшился, однако это в основном сезонное явление. В Национальном банке отмечают: "Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами из-за сезонного фактора. Вместе с тем в годовом измерении наблюдается рост, что указывает на постепенное увеличение как предложения рабочей силы, так и спроса на нее. Однако дефицит работников и дальше усложняет деятельность предприятий".

Центр экономической стратегии (ЦЭС) в своем докладе отметил, что только 16% беженцев уехали из зон боевых действий. Среди переселенцев преобладают женщины в возрасте 35-44 лет, которые часто имеют высшее образование и уезжали вместе с детьми.

Лишь 10% эмигрировавших украинцев продолжают работать на отечественную экономику, хотя заработанные средства в основном тратятся в странах пребывания. Доля мужчин среди беженцев выросла с 17% в ноябре 2022 года до 35% в 2025 году, что свидетельствует об изменениях в структуре миграции.

Источник: OBOZ.UA

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