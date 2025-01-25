Часто користувачі Telegram не помічають зламування відразу, оскільки доступ до облікового запису на деякий час зберігається, і зловмисники починають використовувати його для своїх цілей.

Однак є кілька ознак, які можуть свідчити про те, що ваш обліковий запис Telegram був зламаний. Наприклад, якщо вас часто викидає з профілю на всіх пристроях, на яких було виконано вхід, це може бути сигналом того, що хтось інший отримав доступ до вашого облікового запису.

Також варто звернути увагу на незвичайну активність у налаштуваннях, наприклад, якщо функції, які ви не змінювали, раптом стають активними або вимкненими, або якщо з'являються повідомлення, які ви не надсилали.

Нерідко користувачі отримують повідомлення про спроби входу на інших пристроях або в іншому місці, і якщо ці спроби не було зроблено, це також вказує на загрозу безпеці.

Якщо ви помітили незвичайну активність у своєму обліковому записі або отримали повідомлення про підозрілі входи, спочатку варто спробувати увійти в Telegram з іншого пристрою, наприклад, з комп'ютера або ноутбука.

Якщо вам вдасться відновити доступ, необхідно перейти в налаштування облікового запису та переглянути всі активні сесії. У разі виявлення чужих пристроїв, з яких було виконано вхід, необхідно завершити всі сесії.

Також слід змінити пароль на більш складний, включаючи літери, цифри та спеціальні символи. Включення двофакторної автентифікації значно підвищить безпеку.

Якщо ви не змогли відновити доступ самостійно, зверніться до служби підтримки Telegram, описуючи свою проблему.

Якщо спроби повернути контроль над обліковим записом не дали результатів, є кілька варіантів. Один із них — почекати, доки зловмисники самі вийдуть із профілю. Ще один спосіб – видалити обліковий запис та відновити SIM-карту через мобільного оператора.

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