Астропсихолог поділилась власним прогнозом, коли закінчиться війна в Україні та назвала ймовірний рік припинення вогню.

Астролог склала власний прогноз, коли закінчиться війна в Україні та що буде далі.

Астропсихолог і таролог Ангеліна Вакуліна розповіла, коли чекати закінчення війни в Україні.

За словами астролога, війна в Україні та обстріли триватимуть у 2025 році.

Астролог Ангеліна Вакуліна додала, до кінця року варто бути уважними.

"Війна не закінчиться у 2025 році. Обстріли ТЕЦ триватимуть", - прогнозує астролог.

Вакуліна спрогнозувала, коли припиняться обстріли в Україні.

"Не бачу сценарію припинення обстрілів. Не ігноруйте тривоги цього тижня. Особливо Запоріжжя. Підвищена небезпека", - повідомила астролог.

Астролог зазначила, що "частину Запорізької області цього року, найімовірніше, не звільнять", але Вакуліна вважає, що захоплення нових територій не буде.

"Дніпро та інші регіони й міста вистоять", - повідомила астролог у своєму прогнозі.

Джерело: Главред.

За словами астролога, якщо дивитись на статистику, рік Змії часто був періодом трагічних подій для РФ.

Такою думкою поділився відомий астролог Влад Росс.

За його словами, березень та 5.05.2025 може стати вирішальними у війні Росії проти України.

"Щодо 5.05.25 то можлива зупинка вогню, а потім зупинка воєнного стану. Мій давній прогноз – все повинно трапитись у травні. Мій прогноз може реалізуватись", – прогнозує Влад Росс.

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