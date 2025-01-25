Астропсихолог поделилась собственным прогнозом, когда закончится война в Украине и назвала вероятный год прекращения огня.

Астролог составила свой прогноз, когда закончится война в Украине и что будет дальше.

Астропсихолог и таролог Ангелина Вакулина рассказала, когда ждать окончания войны в Украине.

По словам астролога, война в Украине и обстрелы будут продолжаться в 2025 году.

Астролог Ангелина Вакулина добавила, что до конца года стоит быть внимательными.

"Война не закончится в 2025 году. Обстрелы ТЭЦ будут продолжаться", – прогнозирует астролог.

Вакулина спрогнозировала, когда прекратятся обстрелы в Украине.

"Не вижу сценария прекращения обстрелов. Не игнорируйте тревоги на этой неделе. Особенно Запорожье. Повышена опасность", - сообщила астролог.

Астролог отметила, что "часть Запорожской области в этом году, скорее всего, не освободят", но Вакулина считает, что захвата новых территорий не будет.

"Днепр и другие регионы и города устоят", - сообщила астролог в своем прогнозе.

Источник: Главред.

По словам астролога, если смотреть на статистику, год Змеи часто являлся периодом трагических событий для РФ.

Такой мыслью поделился известный астролог Влад Росс.

По его словам, март и 5.05.2025 могут стать решающими в войне России против Украины.

"Что касается 5.05.25, то возможна остановка огня, а затем остановка военного положения. Мой давний прогноз – все должно случиться в мае. Мой прогноз может реализоваться", – прогнозирует Влад Росс.

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