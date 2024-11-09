Алексик підкреслила, що перед оголошенням особи в розшук їй має бути вручено повідомлення про підозру, яке надсилається поштою за місцем проживання.

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої чоловіків віком від 25 до 60 років, які є військовозобов'язаними, призивають на військову службу.

Про те, кого і за що ТЦК можуть подати в розшук, а також які наслідки це має для громадян, пояснила адвокат Таміла Алексик у своїх коментарях для ТСН та "Радіо Свобода".

Хто може опинитися в розшуку ТЦК

Як зазначила адвоката, для оголошення особи в розшук необхідно відкрити кримінальне провадження через ухилення від мобілізації. Це трапляється, коли чоловік отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. Процес виглядає так:

ТЦК та СП надають поліції інформацію про ухилення особи від мобілізації, якщо вона не з’явилася за повісткою або не оновила свої військові дані.

Поліція відкриває кримінальне провадження та вносить інформацію до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Алексик підкреслила, що перед оголошенням особи в розшук їй має бути вручено повідомлення про підозру, яке надсилається поштою за місцем проживання. Тільки після цього розпочинається процедура розшуку.

Що чекає на громадянина у разі розшуку ТЦК

Як пояснив Максим Ахрамєєв, начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, після внесення даних до інформаційної системи, поліція шукає осіб. Механізм контролю передбачений постановою Кабінету міністрів.

Поліцейські перевіряють отримання інформації та, якщо місцеперебування особи встановлено, можуть її затримати й доставити до ТЦК для з’ясування обставин і складання адміністративного протоколу.

Коли справу можуть закрити

Як зазначає Максим Ахрамєєв, якщо чоловік, щодо якого відкритого провадження, може підтвердити важливі причини свого неприбуття в ТЦК, адміністративна справа буде закрита. В іншому випадку йому загрожує штраф.

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