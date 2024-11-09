Алексик подчеркнула, что перед объявлением лица в розыск ему должно быть вручено сообщение о подозрении, которое посылается по почте по месту жительства.

В Украине продолжается общая мобилизация , в рамках которой мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, военнообязанных, призывают на военную службу.

О том, кого и за что ТЦК могут подать в розыск, а также какие последствия это имеет для граждан, объяснила адвокат Тамила Алексик в своих комментариях для ТСН и " Радио Свобода ".

Кто может оказаться в розыске ТЦК

Как отметила адвоката, для объявления лица в розыск необходимо открыть уголовное производство из-за уклонения от мобилизации. Это случается, когда мужчина получил повестку, но не явился в ТЦК. Процесс выглядит так:

ТЦК и СП предоставляют полиции информацию об уклонении личности от мобилизации, если она не появилась за повесткой или не обновила свои военные данные.

Полиция открывает уголовное производство и вносит информацию в единый реестр досудебных расследований.

Алексик подчеркнула, что перед объявлением лица в розыск ему должно быть вручено сообщение о подозрении, которое посылается по почте по месту жительства. Только после этого начинается процедура сыска.

Что ждет гражданина в случае розыска ТЦК

Как пояснил Максим Ахрамеев, начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины после внесения данных в информационную систему полиция ищет лиц. Механизм контроля предусмотрен постановлением Кабинета Министров.

Полицейские проверяют получение информации и, если местонахождение лица установлено, могут его задержать и доставить в ТЦК для выяснения обстоятельств и составления административного протокола.

Когда дело могут закрыть

Как отмечает Максим Ахрамеев, если мужчина, в отношении которого открытое производство может подтвердить важные причины своего неприбытия в ТЦК, административное дело будет закрыто. В противном случае ему грозит штраф.

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